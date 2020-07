Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon va investir $10 mds pour déployer des satellites de réseau internet Reuters • 31/07/2020 à 06:07









WASHINGTON, 31 juillet (Reuters) - Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu'il allait investir plus de 10 milliards de dollars pour construire un réseau de quelque 3.236 satellites destinés à fournir un accès internet à haut débit depuis l'espace à des personnes à travers le monde privées de ce type de couverture internet. Cette annonce fait suite à l'autorisation accordée par la Commission fédérale américaine des communications (FCC) au projet baptisé "Kuiper", qui entrera en compétition avec la constellation Starlink bâtie par SpaceX, la firme du milliardaire Elon Musk. "Un projet de cette ampleur nécessite des efforts et des ressources importantes (...)", a déclaré Amazon dans une publication sur son blog, dans la foulée de l'annonce d'un bénéfice trimestriel record sur la période avril-juin. Le géant du numérique a fait savoir que le projet profiterait aussi aux opérateurs de réseaux mobiles pour le déploiement de la 5G et d'autres services dans de nouvelles régions. A titre de comparaison, SpaceX a déjà mis sur orbite 500 des quelques 12.000 satellites qui doivent former sa constellation Starlink, après avoir reçu l'autorisation de la FCC en 2018. L'entreprise avait fait savoir que la constellation devrait lui coûter environ 10 milliards de dollars. (David Shepardson et Joey Roulette; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.60%