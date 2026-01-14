Amazon va faire appel de l'amende italienne, même après qu'elle ait été réduite, selon un journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du commerce électronique Amazon AMZN.O va faire appel d'une décision d'un tribunal italien qui a réduit une amende imposée par l'Autorité de la concurrence du pays, car il estime qu'il ne devrait pas être sanctionné du tout, a rapporté mercredi le quotidien italien MF.

Lundi, l'Autorité de la concurrence italienne a déclaré avoir réduit à 752,4 millions d'euros (876,3 millions de dollars) l'amende de 1,13 milliard d'euros qu'elle avait imposée à Amazon en 2021 pour avoir abusé de sa position dominante et restreint la concurrence dans les services logistiques du commerce électronique en Italie.

Cette réduction fait suite à une décision du tribunal administratif régional rendue en septembre dernier .

Le régulateur italien fera également appel de la décision de réduire l'amende, selon MF.

L'Autorité de la concurrence s'est refusée à tout commentaire. Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 0,8586 euro)