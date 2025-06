Amazon: une nouvelle région AWS créée à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la branche 'cloud' du géant technologique américain Amazon.com , a dévoilé vendredi un investissement de plus de cinq milliards de dollars destiné à l'ouverture d'une nouvelle région AWS à Taïwan.



La région AWS Asie Pacifique (Taipei) vise à offrir aux start-up, aux entreprises, aux institutions publiques et aux ONG un accès à une infrastructure 'cloud' locale, sécurisée et conforme aux exigences de souveraineté des données.



Parmi les clients actuels d'AWS à Taïwan figurent notamment Acer, Cathay Financial Holdings, Chunghwa Telecom, le fabricant de semi-conducteurs TSMC et Yahoo!.



La région comprendra trois zones de disponibilité dès son lancement, ce qui va porter à 117 le nombre total de zones de disponibilité exploitées par AWS dans 37 régions à travers le monde.



Avec cette annonce, AWS prévoit l'ajout de 13 zones de disponibilité supplémentaires et la création de quatre nouvelles régions dans les mois à venir: au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite et dans le cloud souverain européen.





