Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: titre en forte hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le titre Amazon s'arroge plus de 7% sur le Nasdaq alors que Jefferies a confirmé en début d'après-midi son conseil 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 225 à 235 dollars, au lendemain d'une publication marquée par un nouveau record de marge d'EBIT, grâce à AWS (38,1%) et à l'International (3,6%).



Le broker met aussi en avant une prévision d'EBIT de 16 à 20 milliards de dollars indiquée par le groupe technologique pour le quatrième trimestre 2024, globalement supérieure aux attentes de 16,5 à 17 milliards des investisseurs.



'L'accélération de la croissance des revenus d'AWS de seulement 40 points de base, à 19,1%, a été légèrement décevante, mais la direction a noté que l'offre était sous contraintes et que la croissance pourrait s'améliorer avec le temps', ajoute Jefferies.





Valeurs associées AMAZON.COM 199,85 USD NASDAQ +7,22%