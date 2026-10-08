Amazon supprime de nouveaux postes, principalement dans le commerce en ligne

Amazon a confirmé une nouvelle vague de licenciements touchant principalement sa division Stores, qui supervise ses activités de commerce en ligne. Moins de 1 000 salariés occupant des fonctions administratives et de bureau seraient concernés, selon une source proche du dossier. Ces suppressions interviennent alors que le groupe organise ses Prime Big Deal Days, l'une de ses principales opérations promotionnelles de l'année.

Les réductions d'effectifs concernent notamment le service client et les services destinés aux vendeurs partenaires, selon des échanges internes sur Slack. Des salariés aux Etats-Unis, en Inde et au Royaume-Uni ont reçu des notifications de licenciement, tandis que d'autres divisions pourraient également être touchées. Amazon justifie ces mesures par une réorganisation de certaines activités de Stores destinée à mieux répondre à ses priorités.

Cette nouvelle vague intervient après un plan de suppression de 30 000 postes engagé l'an dernier et poursuivi jusqu'en janvier. Jeff Bezos, fondateur et président exécutif d'Amazon, a expliqué que ces ajustements restaient nécessaires après les recrutements massifs réalisés pendant la pandémie. Le groupe avait alors considérablement augmenté ses effectifs pour répondre à l'explosion des commandes en ligne, avant d'engager une réduction progressive de ses coûts et de ses équipes.