Amazon: succès pour les Prime Big Deal Days

(CercleFinance.com) - Amazon affirme que les Prime Big Deal Days ont constitué son plus grand événement commercial d'octobre, ayant permis à ses membres Prime 'd'économiser plus d'un milliard de dollars grâce à des millions d'offres' à l'échelle mondiale.



'Davantage de membres Prime ont profité cette année des offres anticipées pour les fêtes, avec des ventes plus élevées et plus d'articles vendus au cours des deux jours que de tout autre événement commercial d'octobre précédent', indique le distributeur en ligne.



'Dans la vaste sélection d'Amazon, les membres Prime ont économisé sur tout, de l'électronique à la maison, en passant par les jouets, la beauté et les vêtements, y compris des remises sur les produits de Dyson, Mattel, Levi's et Apple', poursuit-il.





Valeurs associées AMAZON.COM 187,05 USD NASDAQ +2,37%