Amazon souhaite déployer les services satellitaires de Kuiper au Viêt Nam

Le ministère vietnamien de la science et de la technologie a déclaré qu'Amazon vise à déployer les services satellitaires Kuiper au Viêt Nam, dans un communiqué.

Ce communiqué, publié mardi en fin de journée, fait suite à une réunion à Hanoi entre le vice-ministre Pham Duc Long et Gonzalo de Dios, responsable des licences mondiales et du projet Kuiper chez Amazon.