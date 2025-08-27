Amazon souhaite déployer les services satellitaires de Kuiper au Viêt Nam

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère vietnamien de la science et de la technologie a déclaré qu'Amazon vise à déployer les services satellitaires Kuiper au Viêt Nam, dans un communiqué.
Ce communiqué, publié mardi en fin de journée, fait suite à une réunion à Hanoi entre le vice-ministre Pham Duc Long et Gonzalo de Dios, responsable des licences mondiales et du projet Kuiper chez Amazon.
