Amazon souhaite déployer les services satellitaires de Kuiper au Viêt Nam
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 09:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère vietnamien de la science et de la technologie a déclaré qu'Amazon vise à déployer les services satellitaires Kuiper au Viêt Nam, dans un communiqué.

Ce communiqué, publié mardi en fin de journée, fait suite à une réunion à Hanoi entre le vice-ministre Pham Duc Long et Gonzalo de Dios, responsable des licences mondiales et du projet Kuiper chez Amazon.

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,7100 USD NASDAQ +0,34%
