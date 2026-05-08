Amazon signale une panne de son service cloud dans son centre de données de Virginie du Nord ; CME et Coinbase rencontrent des problèmes de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Coinbase impute les problèmes rencontrés sur sa plateforme directement à la panne d'AWS

* AWS conseille à ses clients de basculer vers d'autres zones de disponibilité pendant la phase de rétablissement

* CME avertit les utilisateurs de déconnexions dues à une maintenance indispensable alors que les problèmes persistent

(Ajout de l'information sur la panne de CME et réécriture de l'ensemble du texte)

La division cloud d'Amazon AMZN.O a signalé jeudi une panne dans l'une de ses zones de centres de données en Virginie du Nord, tandis que la place de marché des produits dérivés CME Group et la bourse de cryptomonnaies Coinbase ont déclaré rencontrer des problèmes avec leurs plateformes de trading.

Il n'était pas immédiatement clair si les problèmes chez AWS et CME étaient liés. Coinbase COIN.O a toutefois déclaré que les problèmes rencontrés sur sa plateforme étaient dus à la panne d'AWS.

AWS a déclaré que son problème provenait d'une hausse des températures au sein d'un seul centre de données et qu'il observait les premiers signes de rétablissement, car il avait pu mettre en ligne une capacité supplémentaire du système de refroidissement.

Dans le cadre de ses efforts de rétablissement, la plateforme de cloud computing a indiqué avoir détourné le trafic de la zone de disponibilité touchée pour la plupart des services.

Une « zone de disponibilité » comprend un ou plusieurs centres de données physiques connectés et est conçue pour fonctionner de manière indépendante au sein d’une région AWS.

Coinbase a indiqué que certains de ses utilisateurs pourraient constater une baisse des performances en raison du problème d'AWS, tout en précisant que les fonds des clients restaient en sécurité.

Coinbase a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir les opérations de trading dans les plus brefs délais.

Dans une mise à jour publiée sur son site web, CME, la plus grande place de marché de produits dérivés au monde, a déclaré avoir achevé les travaux de maintenance essentiels et que les utilisateurs pouvaient désormais se connecter à sa plateforme de trading CME Direct. Elle n'a pas identifié la cause des problèmes techniques et de latence.

Ni CME ni AWS n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d'ouverture habituelles.

Cette dernière perturbation fait suite à une panne majeure d'AWS en octobre dernier, qui avait provoqué des perturbations mondiales sur des milliers de sites, y compris certaines des applications les plus populaires du web comme Snapchat et Reddit.

Il s'agissait de la plus importante perturbation Internet depuis que le dysfonctionnement de CrowdStrike en 2024 avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, mettant en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées à l'échelle mondiale.

Le mois suivant, les marchés mondiaux des contrats à terme ont été perturbés pendant plusieurs heures après que le CME Group a subi l'une de ses plus longues pannes depuis des années, interrompant les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises.

À l'époque, le CME avait imputé cette panne à une défaillance du système de refroidissement des centres de données gérés par CyrusOne, qui avait déclaré que son installation de la région de Chicago avait affecté les services fournis à ses clients, dont le CME CME.O .