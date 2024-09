Amazon siffle la fin du télétravail, les employés doivent revenir au bureau à plein temps

"Collaborer, échanger, inventer, apprendre, renforcer la culture d'entreprise" sont "plus simples et plus efficaces", a justifié le PDG d'Amazon.

( AFP / GLENN CHAPMAN )

La parenthèse du télétravail va se refermer pour les plus de 300.000 employés administratifs du géant américain Amazon. Le patron du conglomérat; Andy Jassy a prévenu lundi 16 septembre ses employés qu'ils devraient cesser totalement le télétravail dès le mois de janvier, en soulignant "les avantages d'être tous ensemble au bureau".

A l'instar de nombreux géants du secteur technologique, le groupe américain avait accepté que ses employés travaillent à distance pendant la pandémie de Covid-19 et rencontrait des difficultés à les faire reprendre le chemin du bureau à temps plein .

Amazon avait déjà exigé en février 2023 une présence trois jours par semaine. À partir du 2 janvier, ils devront y être cinq jours par semaine, a indiqué lundi Andy Jassy, le PDG du groupe.

"En observant ces cinq dernières années, nous continuons de penser que les avantages d'être tous ensemble au bureau sont importants ", a-t-il expliqué dans un message interne.

"Collaborer", "échanger", "apprendre"...

"Nous constatons qu'il est plus aisé pour nos employés d'apprendre, de concevoir, de se former et de renforcer notre culture; collaborer, échanger et inventer sont plus simples et plus efficaces ; enseigner et apprendre les uns des autres est plus facile; et les équipes ont tendance à être mieux connectées les unes aux autres", a-t-il poursuivi.

"Pour les sites qui disposaient de bureaux flexibles avant la pandémie, y compris dans une grande partie de l'Europe, nous continuerons à fonctionner de cette manière", a précisé le patron d'Amazon.

Le groupe comptait en 2023, après avoir opéré de nombreux licenciements, 300.000 à 350.000 employés dans ses services administratifs dans le monde entier.

Des effectifs qui n'incluent pas le personnel dans ses entrepôts ni les services de livraison, qui composent le plus gros contingent du nombre total d'employés d'Amazon (environ 1,5 million).