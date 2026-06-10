Amazon sécurise 17,5 milliards de dollars pour financer son expansion dans l'IA

Amazon a obtenu une ligne de crédit de 17,5 milliards de dollars auprès d'un consortium bancaire regroupant notamment Citibank, BofA Securities, JPMorgan Chase, HSBC et Wells Fargo. Selon un document déposé le 8 juin, ces fonds seront destinés aux besoins généraux de financement du groupe, alors que l'entreprise intensifie ses investissements dans les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

Cette opération intervient dans un contexte de forte hausse des dépenses du secteur technologique. Amazon, comme Alphabet, Meta et d'autres grands acteurs, investit massivement dans les centres de données, les puces spécialisées et les capacités de calcul destinées à l'IA. Les dépenses cumulées des principales entreprises technologiques devraient désormais dépasser 700 milliards de dollars cette année, reflétant l'intensification de la concurrence autour de cette technologie.

Le financement prend la forme d'un "delayed draw term loan facility", un mécanisme permettant à Amazon de débloquer progressivement les fonds en fonction de ses besoins. Le groupe renforce parallèlement sa flexibilité financière par d'autres opérations, notamment une émission obligataire au Canada pouvant atteindre 14 milliards de dollars canadiens. Cette stratégie illustre la montée des besoins en capitaux des géants technologiques, confrontés à une demande de capacités de calcul qui continue de dépasser l'offre disponible.