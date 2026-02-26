Amazon se voit refuser l'autorisation de faire appel des poursuites engagées au Royaume-Uni par des détaillants et des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, plus de détails dans les paragraphes 3-9)

Amazon AMZN.O a perdu jeudi sa dernière tentative de rejeter deux actions en justice intentées par des détaillants et des consommateurs, d'une valeur de 4 milliards de livres (5,41 milliards de dollars), pour avoir prétendument abusé de sa position dominante.

Andreas Stephan, universitaire spécialisé dans le droit de la concurrence, a intenté l'une des actions en justice au nom de plus de 200 000 détaillants tiers, pour un montant de 2,7 milliards de livres.

Ses avocats affirment qu'Amazon manipule à son avantage la fonction "Buy Box" de son site web et favorise les produits qui utilisent ses propres centres logistiques et son réseau de livraison.

Robert Hammond, défenseur des consommateurs, a quant à lui intenté une action en justice évaluée à 1,3 milliard de livres au nom de millions de clients d'Amazon pour des abus de position dominante similaires.

Amazon a déjà déclaré que ces plaintes n'étaient pas fondées. Elle avait fait valoir que les affaires ne devaient pas être certifiées, une étape préliminaire de la procédure, notamment parce que la méthodologie économique utilisée pour prouver les faits était défectueuse.

L'année dernière, le Competition Appeal Tribunal a certifié les deux affaires sur la base d'un opt-out, ce qui signifie que les membres de la classe des plaignants feraient partie de l'affaire à moins qu'ils n'en décident autrement.

Amazon a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, mais la Cour d'appel l'a refusée jeudi.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 0,7390 livres)