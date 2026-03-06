Amazon se rétablit en grande partie après une panne qui a touché des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

(Mise à jour et ajout d'éléments de contexte)

Le site de commerce électronique d'Amazon

AMZN.O a été largement rétabli après avoir subi une panne qui a affecté des dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis, a montré Downdetector jeudi.

La panne, qui a commencé vers 14h00 (heure de l'Est), s'est calmée avec moins de 1700 incidents de personnes signalant des problèmes avec le site web à 18h13 (heure de l'Est), par rapport à un pic de plus de 22 700 rapports d'utilisateurs, a montré Downdetector.com.

Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car les rapports sont soumis par les utilisateurs.

Sur les médias sociaux, les utilisateurs ont signalé des échecs de paiement, des fluctuations de prix, des pannes d'application et l'impossibilité d'accéder à l'historique des commandes ou aux pages des produits.

"Nous sommes désolés que certains clients puissent rencontrer des problèmes lors de leurs achats. Nous apprécions la patience des clients pendant que nous travaillons à résoudre le problème", a déclaré un porte-parole d'Amazon plus tôt dans la journée.

La cause de la panne n'était pas claire. Des perturbations mineures ont également été signalées sur Downdetector avec le service de streaming de l'entreprise, Prime Video, et son unité de cloud, Amazon Web Services.

Cette panne survient moins de six mois après la panne majeure de la société basée à Seattle en octobre 2025, , un incident qui a provoqué une agitation mondiale, mettant hors service pendant des heures des milliers d'applications, de systèmes de paiement et de lieux de travail.

Par ailleurs, certains des centres de données d'Amazon aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont été endommagés par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient en début de semaine, ce qui a perturbé ses services en nuage.