Amazon se lance dans la vente de ses premières obligations libellées en livres sterling, selon les chefs de file de l'opération

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(Ajoute des informations contextuelles)

par Yoruk Bahceli

Amazon AMZN.O a commencé mercredi à vendre pour la première fois des obligations libellées en livres sterling, selon les banques chargées de l'opération, alors que les hyperscalers s'empressent de diversifier leurs sources de financement pour soutenir l'essor de l'IA.

Cette opération est le dernier exemple en date de la tendance des hyperscalers à émettre de plus en plus d’obligations sur les marchés hors des États-Unis cette année, qu’il s’agisse d’euros, de francs suisses ou de yens, afin de s’assurer de pouvoir lever des capitaux partout où cela est possible, compte tenu de leurs besoins de financement colossaux.

Ils ont déjà émis plus de 200 milliards de dollars de dette cette année, soit plus du double du montant total de l’année 2025, selon les données de LSEG.

Les fourchettes de prix indicatives pour l’opération Amazon ont été fixées à environ 70 points de base au-dessus des obligations d’État britanniques pour une obligation à trois ans, environ 90 points de base pour une obligation à six ans, environ 105 points de base pour une obligation à 12 ans et environ 110 points de base pour une obligation à 19 ans, selon une note envoyée par trois des banques et consultée par Reuters.

Le prix de l'opération sera fixé plus tard dans la journée de mercredi, précise la note.

La livre sterling est la dernière devise qu’Amazon a ajoutée à son programme de financement après avoir fait appel aux marchés obligataires de l’euro et du franc suisse.

La Banque centrale européenne avait averti début septembre que l’arrivée des hyperscalers sur le marché obligataire de la zone euro risquait d’évincer d’autres emprunteurs et de faire grimper leurs coûts de financement.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a ouvert la voie à l’émission d’obligations libellées dans des devises autres que le dollar américain, a été le premier géant du cloud à se tourner vers le marché de la livre sterling en février , lorsqu’elle a levé 5,5 milliards de livres sterling grâce à une opération en cinq volets, comprenant notamment une obligation à 100 ans, ce qui est rare. Elle a également levé des fonds en yens japonais, en dollars canadiens et en dollars australiens cette année.

Il s'agit de la première émission obligataire d'Amazon depuis juillet, selon les données de LSEG, date à laquelle la demande avait été plus faible que par le passé pour une émission de 25 milliards de dollars, ce qui constituait l'un des nombreux signes indiquant que le rythme soutenu des emprunts des hyperscalers commençait à mettre à l'épreuve les limites de la demande des investisseurs .