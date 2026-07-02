Amazon s'engage à prendre des mesures à l'encontre de son partenaire de livraison en Inde après la conclusion de l'enquête sur l'incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arpan Chaturvedi

Amazon AMZN.O a déclaré jeudi qu'elle prendrait des “mesures appropriées” à l'encontre d'un partenaire de livraison tiers en Inde dès que l'enquête policière sur l'incendie qui a coûté la vie à deux employés serait terminée.

Amazon, l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique en Inde, a également lancé une enquête interne indépendante sur cet incident, a indiqué une source directement informée. Cette source a souhaité garder l’anonymat, invoquant la confidentialité de l’affaire.

Un incendie survenu le 5 juin chez M&M Logistics Solutions, un partenaire de livraison d’Amazon situé dans l’État d’Uttarakhand, au nord du pays, a coûté la vie à deux personnes. Selon un document de la police de l’État consulté par Reuters, le bâtiment n’aurait pas disposé d’un certificat de sécurité incendie valide, d’une alarme incendie, de détecteurs de fumée ni d’une issue de secours conforme.

“Nous prendrons les mesures appropriées, conformément à nos politiques, une fois que l’enquête (menée par les autorités locales) sera terminée”, a déclaré Amazon dans un communiqué adressé à Reuters.

La police d’État de l’Uttarakhand et M&M Logistics n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

UN SYNDICAT DEMANDE UNE ENQUÊTE

En 2024, Amazon avait fait l’objet d’une enquête de la Commission nationale des droits de l’homme , l’organisme indien chargé de la protection des droits de l’homme, suite à des allégations de violations du droit du travail lors d’une grave vague de chaleur dans un entrepôt situé près de New Delhi. La commission avait ensuite été informée que le gouvernement de l’État avait engagé une action en justice en vertu du droit du travail indien à la suite de ces plaintes.

Amazon a déclaré que la sécurité et le bien-être de ses travailleurs constituent sa priorité absolue.

Dans un communiqué, le syndicat des travailleurs d’Amazon Inde a exigé qu’une enquête indépendante soit menée par un juge sur les décès survenus le 5 juin et a qualifié cet incident d’exemple d’“échec grave en matière de sécurité au travail et de protection de la dignité humaine”.

M&M Logistics Solutions gère 45 centres de livraison Amazon dans 21 villes et assure la distribution des colis de l’entreprise de commerce électronique dans tout le nord de l’Inde, selon un communiqué de presse d’Amazon datant de 2023.

Bien que M&M Logistics Solutions soit un prestataire tiers, le code de conduite interne d’Amazon destiné aux fournisseurs et prestataires stipule que l’entreprise ne tolère pas les environnements de travail dangereux pour les personnes, y compris les incendies incontrôlés.

Ce code précise que les sous-traitants tiers peuvent être suspendus, voire résiliés, en cas de violation de ses normes.