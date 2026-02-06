Amazon s'effondre avant la mise sur le marché en raison de prévisions d'investissements massifs dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont baissé de 9,3 % avant la mise sur le marché après que la société ait prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année

** La société prévoit 200 milliards de dollars de dépenses en capital en 2026, contre 131 milliards de dollars en 2025

** Les quatre plus grands hyperscalers, Amazon, Microsoft

MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , devraient dépenser collectivement plus de 630 milliards de dollars cette année

** Les prévisions d'investissement de la société éclipsent les bons résultats de son unité "cloud", Amazon Web Services, dont les ventes ont augmenté de 24 % au quatrième trimestre, ce qui représente la plus forte croissance en 13 trimestres

** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit les prévisions de cours de l'action suite aux résultats

** Soixante-sept des 71 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme un "achat" ou un "achat fort"; PT médian de 297,73 $ - données compilées par LSEG

** AMZN a augmenté de 5,2 % en 2025, mais a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année