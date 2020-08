Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon s'attaque à Fitbit et Apple avec un service de bien-être et santé Reuters • 27/08/2020 à 16:53









27 août (Reuters) - Amazon AMZN.O a lancé jeudi un service par abonnement de bien-être et de santé articulé autour d'un bracelet connecté et d'une application susceptible de concurrencer les offres proposées par Apple AAPL.O , Samsung 005930.KS et Fitbit FIT.N . Le bracelet d'Amazon, baptisé Halo, dispose d'une autonomie de sept jours, de capteurs de température et de fréquence cardiaque. Il sera commercialisé à 99,99 dollars (84,7 euros) et l'abonnement au service au service correspondant à 3,99 dollars par mois. Le marché des objets connectés, en particulier celui des produits de santé, de sport et de bien-être, est déjà très fourni. Selon le cabinet d'études IDC, Apple détenait au premier trimestre 2020, 29,3% de ce marché, grâce notamment à l'Apple Watch qui propose entre autres des fonctions d'électrocardiogramme. Samsung et Google GOOGL.O , qui a lancé en novembre une offre de rachat de 2,1 milliards de dollars sur Fitbit, sont également présents sur ce marché. Bruxelles a ouvert ce mois-ci une enquête sur ce projet de rachat. (Akanksha Rana à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.