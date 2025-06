Amazon: renforcement des livraisons bas carbone en France information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Amazon annonce étendre ses livraisons bas carbone à travers la France par le déploiement de 600 nouveaux utilitaires électriques, dans le cadre d'un plan d'investissement de 250 millions d'euros pour décarboner le transport en France.



Ces véhicules, déployés dans le cadre dans une commande européenne record de près de 5.000 utilitaires électriques Mercedes-Benz, permettront de livrer plus de 200 millions de colis par an, rapprochant Amazon de son objectif zéro émission de carbone à l'horizon 2040.



'Aix-en-Provence, Amiens, Lyon, Quimper, Toulouse, Saint-Mandé et Vannes rejoignent le réseau de villes françaises où l'entreprise réalise désormais deux tiers de ses livraisons du dernier kilomètre à faibles émissions', souligne le géant du commerce en ligne.





