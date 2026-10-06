Amazon Prime Video deviendra la plateforme mondiale exclusive des Emmy Awards

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L'Académie de la télévision et Prime Video d'Amazon AMZN.O ont annoncé mardi la signature d'un accord de six ans faisant de la plateforme de streaming le diffuseur mondial exclusif des Emmy Awards, à compter de la cérémonie de 2027.