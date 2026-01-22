 Aller au contenu principal
Amazon prévoit des milliers de suppressions d'emplois supplémentaires la semaine prochaine, selon certaines sources
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le licenciement antérieur dans les paragraphes 4 à 6) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O prévoit une deuxième série de suppressions d'emplois la semaine prochaine dans le cadre de son objectif plus large de réduire de 30 000 le nombre de ses employés, selon deux personnes familières avec le sujet.

En octobre, la société a supprimé quelque 14 000 postes de cols blancs, soit environ la moitié de l'objectif de 30 000 postes rapporté par Reuters . Cette fois-ci, le total devrait être à peu près le même que l'année dernière et pourrait commencer dès mardi, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter des projets d'Amazon.

Un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire.

Les emplois dans les unités Amazon Web Services, vente au détail, Prime Video et ressources humaines, connues sous le nom de People Experience and Technology, devraient être touchés, ont déclaré les personnes, bien que l'ampleur de la situation ne puisse être connue. Les personnes ont averti que les détails des plans d'Amazon pourraient changer.

Le distributeur en ligne de Seattle a lié la série de suppressions d'emplois d'octobre à l'essor des logiciels d'intelligence artificielle, déclarant dans une lettre interne que "cette génération d'IA est la technologie la plus transformatrice que nous ayons vue depuis Internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus rapidement que jamais auparavant".

Cependant, le directeur général Andy Jassy a déclaré plus tard aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise que la réduction n'était "pas vraiment motivée par des considérations financières, ni même par l'IA". Plutôt, a-t-il dit, « c'est la culture ».

