Amazon prévoit des milliers de suppressions d'emplois supplémentaires la semaine prochaine, selon certaines sources

Amazon AMZN.O prévoit une deuxième série de suppressions d'emplois la semaine prochaine dans le cadre de son objectif plus large de réduire de 30 000 le nombre de ses employés, selon deux personnes familières avec le sujet.

En octobre, la société a supprimé quelque 14 000 postes de cols blancs, soit environ la moitié de l'objectif de 30 000 postes rapporté par Reuters . Cette fois-ci, le total devrait être à peu près le même que l'année dernière et pourrait commencer dès mardi, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter des projets d'Amazon.

Un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire.