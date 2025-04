Amazon: présentation d'Amazon Nova Sonic information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Amazon fait part de la présentation d'Amazon Nova Sonic, un nouveau modèle de base qui unifie la compréhension et la génération de la parole en un seul modèle, afin de permettre des conversations vocales plus humaines dans les applications d'IA.



Disponible dans Amazon Bedrock via une nouvelle API de streaming bidirectionnelle, il simplifie le développement d'applications vocales, telles que l'automatisation des appels du service client et les agents d'IA dans un large éventail de secteurs.



'Nova Sonic est le modèle le plus rentable de l'industrie, par rapport aux modèles qui ont des fonctionnalités similaires de conversations vocales en temps réel et dont les prix publics sont disponibles', affirme par ailleurs le géant technologique.





