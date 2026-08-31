Amazon poursuivi en justice par la FTC et 22 États américains pour ses pratiques publicitaires

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(Ajoute des détails tirés de l'acte de procédure tout au long du texte)

par Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O a illégalement augmenté les prix pour les annonceurs en relevant subrepticement le prix minimum requis pour diffuser des publicités promouvant leurs produits, a allégué la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) dans une plainte déposée lundi devant un tribunal fédéral.

L'agence, soutenue par un groupe bipartite de 22 États américains, a déclaré qu'Amazon avait systématiquement gonflé les prix des enchères pour les annonceurs à leur insu, leur faisant perdre 20 milliards de dollars, voire plus. “Amazon a pu générer des milliards de dollars de bénéfices — aux dépens de ses clients utilisant la publicité aux enchères”, a déclaré la FTC dans sa plainte déposée devant le tribunal fédéral du district ouest de l'État de Washington.

Les annonceurs ont subi un préjudice de plusieurs milliards de dollars en raison de la hausse des prix publicitaires, tandis que les États pourraient demander des sanctions civiles et tenter de récupérer une partie de cette somme, a allégué la FTC.

Dans un article de blog publié lundi, Amazon a réfuté ces allégations, affirmant que ses politiques publicitaires visaient à présenter aux acheteurs les publicités les plus pertinentes, et ajoutant que le coût moyen par clic pour les annonceurs était resté stable de 2019 à 2024, tandis que les ventes générées par ces clics avaient augmenté.

“L’approche d’Amazon en matière de tarification contredit toute suggestion de préjudice pour les consommateurs”, a déclaré l’entreprise. “Nous proposons chaque jour à nos clients les prix les plus bas sur une sélection de produits extrêmement large, et nous veillons à ce que nos prix de vente au détail et de produits alimentaires soient égaux ou inférieurs à ceux proposés par d’autres détaillants.”

En septembre dernier, le géant du commerce en ligne a accepté de verser 2,5 milliards de dollars d’amendes et de remboursements aux abonnés Prime afin de régler les accusations de la FTC selon lesquelles il aurait trompé ses clients pour générer des abonnements.

L'action Amazon a chuté d'environ 3% dans l'après-midi.