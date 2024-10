Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: plusieurs accords d'approvisionnement en nucléaire information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi la signature d'une série d'accords d'approvisionnement en énergie nucléaire, comme l'ont fait précédemment d'autres grands groupes technologiques de la trempe de Microsoft.



Le géant de l'Internet explique que ces projets 'innovants' doivent lui permettre de faire face à ses besoins croissants en énergie, tout en respectant son engagement de n'utiliser que de l'énergie décarbonée.



Le groupe de Seattle, qui dit considérer le nucléaire comme une source sûre d'énergie sans carbone, indique que son programme va se concentrer sur la conception de 'petits réacteurs modulaires'.



Dans l'Etat de Washington, un accord avec Energy Northwest, un consortium de compagnies énergétiques publiques, en vue de la construction de quatre réacteurs susceptibles de générer 960 MW, soit l'équivalent de la consommation de plus de 770.000 foyers américains.



Ce contrat devrait lui permettre d'alimenter l'intégralité de ses activités dans son berceau du Pacific Northwest à compter de la prochaine décennie.



Amazon ajoute avoir réalisé un investissement au sein de X-energy, un concepteur de réacteurs et de combustibles nucléaires de nouvelle génération.



En Virginie, l'entreprise dit avoir conclu un accord avec Dominion Energy en vue d'explorer la possibilité de la construction d'un petit réacteur modulaire non loin de la centrale nucléaire existante de North Anna.



Le mois dernier, l'électricien américain Constellation avait annoncé la signature avec Microsoft d'un contrat d'achat d'électricité de gré à gré (PPA) sur une durée de 20 ans.





