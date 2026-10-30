Amazon plonge alors que les dépenses en IA éclipsent la croissance la plus rapide du cloud depuis cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre s'établissent entre 240 et 247 milliards de dollars, contre une estimation de 244,51 milliards de dollars

* La consommation de trésorerie sur les 12 derniers mois a atteint 42,4 milliards de dollars au troisième trimestre

* Le chiffre d'affaires d'AWS au troisième trimestre a progressé de 39 % pour atteindre 46 milliards de dollars, selon les données de LSEG

(Ajout de graphiques)

par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

AMZN.O a annoncé jeudi une consommation de trésorerie massive au troisième trimestre, ce qui a entraîné une forte baisse de son cours de bourse, tout en laissant entrevoir une hausse des dépenses d’investissement l’année prochaine, venant s’ajouter à un montant déjà colossal prévu pour 2026.

Amazon Web Services (AWS), la vache à lait d’Amazon dans le domaine du cloud computing, a continué sur sa lancée, mais les dépenses agressives de l’entreprise pour capter la demande en IA ont éclipsé la croissance globale tant attendue par les investisseurs — et d’autres dépenses de ce type sont à prévoir.

Le distributeur basé à Seattle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 240,0 milliards et 247,0 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui correspond à une fourchette autour de l’estimation de 244,51 milliards de dollars selon LSEG, mais son estimation médiane de 243,5 milliards de dollars s’est avérée légèrement inférieure.

Les investisseurs se sont détournés de l’entreprise, entraînant une chute du cours de l’action de près de 7 % en séance prolongée; en séance régulière, le titre avait déjà reculé de 4,3 % pour clôturer à 243,79 dollars. Cette baisse s’inscrit dans le sillage d’une vague de ventes généralisée parmi les valeurs technologiques jeudi, après qu’Intel INTC.O eut averti d’un ralentissement de son chiffre d’affaires lié aux PC jusqu’au premier semestre de l’année prochaine, ce qui a fait chuter son titre de 23 % en séance après la clôture. L’action Alphabet GOOGL.O a chuté de 12 % pendant la séance régulière, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en pourcentage sur une seule journée de son histoire.

La société a déclaré avoir dépensé 42,4 milliards de dollars sur les douze derniers mois au cours du trimestre clos en septembre, en raison de dépenses d’investissement s’élevant à 77,26 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de plus que les estimations, selon les données compilées par LSEG. Amazon avait fait état d’une consommation de trésorerie de 7,6 milliards de dollars au trimestre précédent et avait généré 14,8 milliards de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.

“Le flux de trésorerie disponible semble être le point noir de ce rapport,” a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. “Les activités opérationnelles ont généré beaucoup de trésorerie, mais les dépenses d’investissement l’ont tout simplement engloutie.”

“La tendance est assez marquée et nettement négative, et c’est ce qui est le plus alarmant dans ce rapport.”

À l’instar de ses concurrents, Amazon s’est engagé à consacrer des sommes colossales au développement de logiciels et d’infrastructures d’IA, prévoyant 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année. Amazon et Alphabet, la société mère de Google, ont maintenu leurs prévisions de dépenses, tandis que Microsoft MSFT.O a revu mercredi les siennes à la baisse, passant de 175 milliards à 170 milliards de dollars.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique qu’il s’attendait à ce que les dépenses d’investissement soient “nettement plus élevées” l’année prochaine par rapport à 2026, sans donner plus de détails.

M. Jassy a tenté d’apaiser les inquiétudes des investisseurs à la suite de la publication des résultats. “Notre stratégie fonctionne et je m’attends à ce qu’elle continue de porter ses fruits dans un avenir prévisible,” a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’AWS pourrait atteindre un trillion de dollars de chiffre d’affaires d’ici cinq ans à peine, précisant que “nos investissements dans les fonctionnalités et l’infrastructure d’AWS portent leurs fruits.” Il a également déclaré: “Je ne connais aucune autre entreprise de vente au détail dont le chiffre d’affaires se rapproche de celui d’Amazon.”

Pourtant, Jesse Cohen, analyste senior chez Investing.com, a également mis en avant le flux de trésorerie disponible d’Amazon et ses “prévisions décevantes” comme raisons de la baisse du cours de l’action. “Le rapport du troisième trimestre d’Amazon s’est révélé être une double déception.”

LE SECTEUR DU CLOUD, MOTEUR DE LA CROISSANCE

Le chiffre d’affaires d’Amazon Web Services a progressé de 39 % pour atteindre 46 milliards de dollars au troisième trimestre clos en septembre, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 38,2 % à 45,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires d’AWS avait déjà enregistré un bond de 37 % au deuxième trimestre.

Les ventes publicitaires ont constitué une autre déception, ne progressant que de 12 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 19,6 milliards de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation de 18 % avancée par LSEG — c’est la première fois en sept trimestres qu’elles ne répondent pas aux estimations des analystes. Ces résultats ont marqué une croissance nettement plus lente que celle de 26 % enregistrée au deuxième trimestre ou celle de 22 % au troisième trimestre 2025.

M. Jassy s’est néanmoins dit “satisfait” des ventes publicitaires et a expliqué que le report de l’événement promotionnel Prime Day au deuxième trimestre avait eu un impact sur l’ensemble des recettes publicitaires de la période. Il prévoit un retour à une croissance des ventes publicitaires “dans la fourchette haute des 10 %” pour le trimestre en cours.

Il a écarté les inquiétudes selon lesquelles les agents d’achat basés sur l’IA, qui automatisent les achats des consommateurs, auraient pesé sur les ventes publicitaires. Au cours du trimestre, l’entreprise a bloqué l’accès à son site à l’agent “ META.O Muse” de Meta, qui effectuait des achats pour le compte des clients.

Ces perspectives moroses pour le quatrième trimestre laissent présager des difficultés pour les détaillants américains pendant la période des fêtes, les consommateurs réduisant leurs budgets d’achat face à la hausse des prix de l’essence et au coût de la vie croissant.

Pourtant, les récentes prévisions du secteur indiquent que les ventes de fin d’année devraient progresser par rapport à l’année dernière. La National Retail Federation a prévu, au début du mois, une hausse de 4,2 % du chiffre d’affaires total des ventes de fin d’année aux États-Unis.

Si les ventes au détail représentent la majeure partie du chiffre d’affaires d’Amazon, l’attention des investisseurs s’est fortement déplacée ces dernières années vers son activité de cloud computing, Amazon Web Services, alors que l’entreprise technologique investit massivement dans la construction de centres de données et se lance dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

La division cloud d’Amazon a connu sa plus forte croissance depuis près de cinq ans.

Du côté de son activité de commerce en ligne, Amazon a déployé des services de livraison plus rapides à l'échelle mondiale et étendu sa présence à davantage de zones rurales aux États-Unis afin d'attirer davantage de clients.