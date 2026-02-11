Amazon Pharmacy va étendre la livraison le jour même à environ 4 500 villes et localités américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité pharmacie d'Amazon AMZN.O va étendre son service de livraison de médicaments le jour même à environ 4 500 villes et localités aux États-Unis d'ici la fin de l'année, ajoutant près de 2 000 nouvelles communautés au réseau.

L'expansion couvre des États tels que l'Idaho et le Massachusetts, a déclaré la société mercredi. Amazon a lancé la livraison de produits pharmaceutiques en 2018 grâce à l'acquisition de PillPack. En octobre, elle s'est associée avec WeightWatchers WW.O pour livrer des médicaments, notamment des traitements injectables contre l'obésité GLP-1, aux membres de l'entreprise de gestion de la perte de poids. En décembre, l'entreprise a également commencé à remplir certaines ordonnances pour des médicaments courants à l'aide de kiosques électroniques installés dans ses centres de soins primaires One Medical. One Medical, un fournisseur national de soins primaires acquis par Amazon en 2023, permet aux patients d'accéder à des soins primaires et urgents moyennant un abonnement annuel de 199 dollars.