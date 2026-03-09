Amazon Pharmacy élargit l'accès au KwikPen Zepbound d'Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 13:12
La plateforme propose désormais aux clients disposant d'une ordonnance valide des tarifs transparents à payer en espèces à partir de 299 USD par mois pour la dose de départ de 2,5 mg de KwikPen, ainsi qu'une livraison rapide et pratique à domicile.
Le Zepbound d'Eli Lilly est l'un des médicaments injectables pour la gestion du poids les plus prescrits aux États-Unis, aidant les adultes à perdre du poids et à maintenir la perte de poids lorsqu'il est utilisé en complément de l'alimentation et de l'exercice.
Amazon Pharmacy fournit des médicaments GLP-1 depuis 2021 et collabore avec des prestataires de soins, des partenaires du secteur et des entreprises de santé numérique pour élargir l'accès aux traitements de gestion du poids.
Il offre également un accès 24h/24 et 7j/7 à des pharmaciens agréés et formés et aide les clients à économiser sur leurs médicaments en appliquant automatiquement des coupons sponsorisés par le fabricant lors du paiement.
"À ce jour, les clients ont économisé plus de 200 MUSD grâce au programme automatique de coupons, les médicaments GLP-1 représentant la plus grande catégorie d'économies", précise ainsi le groupe technologique.
Valeurs associées
|213,2100 USD
|NASDAQ
|-2,62%
A lire aussi
-
La tension s’intensifie autour du détroit d’Ormuz, où les attaques contre des infrastructures stratégiques et le blocage quasi total du trafic pétrolier propulsent les cours du brut vers de nouveaux sommets. Après une envolée de 30 % en une semaine, le baril franchit ... Lire la suite
-
Gerry Adams, dirigeant historique du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a assisté lundi à Londres à l'ouverture du procès au civil intenté par trois victimes d'attentats à la bombe commis par l'Armée républicaine irlandaise (IRA) qui l'accusent d'en avoir ... Lire la suite
-
Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" et "une attaque contre nos valeurs", après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège (est), qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête. L'explosion ... Lire la suite
-
Les cours des hydrocarbures s'envolent et les marchés reculent lundi, nourrissant des craintes de crise économique majeure après la désignation, dans un Iran en pleine guerre, de Mojtaba Khamenei comme guide suprême pour succéder à son père. La République islamique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer