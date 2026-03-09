 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon Pharmacy élargit l'accès au KwikPen Zepbound d'Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 13:12

Amazon Pharmacy annonce un accès élargi au nouveau Zepbound KwikPen, le traitement injectable multidose d'Eli Lilly pour la gestion du poids, conçu pour délivrer un mois complet de médicament dans un seul appareil.

La plateforme propose désormais aux clients disposant d'une ordonnance valide des tarifs transparents à payer en espèces à partir de 299 USD par mois pour la dose de départ de 2,5 mg de KwikPen, ainsi qu'une livraison rapide et pratique à domicile.

Le Zepbound d'Eli Lilly est l'un des médicaments injectables pour la gestion du poids les plus prescrits aux États-Unis, aidant les adultes à perdre du poids et à maintenir la perte de poids lorsqu'il est utilisé en complément de l'alimentation et de l'exercice.

Amazon Pharmacy fournit des médicaments GLP-1 depuis 2021 et collabore avec des prestataires de soins, des partenaires du secteur et des entreprises de santé numérique pour élargir l'accès aux traitements de gestion du poids.

Il offre également un accès 24h/24 et 7j/7 à des pharmaciens agréés et formés et aide les clients à économiser sur leurs médicaments en appliquant automatiquement des coupons sponsorisés par le fabricant lors du paiement.

"À ce jour, les clients ont économisé plus de 200 MUSD grâce au programme automatique de coupons, les médicaments GLP-1 représentant la plus grande catégorie d'économies", précise ainsi le groupe technologique.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,2100 USD NASDAQ -2,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank