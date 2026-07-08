Amazon participe à des vols humanitaires pour le Venezuela

Amazon annonce soutenir une opération humanitaire de sept vols de fret aérien vers Caracas, au Venezuela, en réponse aux deux séismes qui ont frappé le nord du pays le 24 juin dernier, laissant plus de 650 000 personnes dans le besoin.

Les vols hebdomadaires sont rendus possibles grâce à une collaboration entre le géant américain du commerce en ligne, Airlink, le département d'Etat américain et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Le département d'Etat coordonnera l'accès avec les autorités locales, Amazon fournira gratuitement les avions et le carburant aux organisations humanitaires, Airlink déterminera les marchandises transportées lors de chaque vol en fonction des besoins des organisations à but non lucratif, et le Programme alimentaire mondial assurera la logistique au Venezuela.

Cette collaboration inédite avec Airlink constitue une nouvelle étape importante pour soutenir les personnes touchées par des catastrophes naturelles. Les vols hebdomadaires sont assurés par Amazon Air Cargo, un réseau de fret aérien conçu pour offrir fiabilité et capacité.

Le pont aérien fait partie d'un vaste effort de secours d'Amazon, qui comprend un soutien continu à plus d'une douzaine d'associations sur le terrain, des opérations de bénévolat menées par des collaborateurs du groupe, ainsi que le don et l'acheminement de plus d'un demi-million de fournitures d'urgence dans les jours qui ont suivi les séismes.

De plus, Amazon a mis son expertise technologique au service de la population vénézuélienne en fournissant des systèmes technologiques d'intervention rapide (unités autonomes offrant des technologies essentielles, comme le Wi-Fi).