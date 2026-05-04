Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises

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Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi le lancement d’“Amazon Supply Chain Services”, ouvrant ainsi son réseau logistique à d'autres entreprises.

Les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis, en utilisant l'ensemble du réseau de chaîne d'approvisionnement d'Amazon, y compris le fret, la distribution, la gestion des commandes et l'expédition de colis, a déclaré la société.

Cette annonce a pesé sur les actions des entreprises de logistique, UPS UPS.N et FedEx FDX.N reculant respectivement de 1,5% et 2,5% en pré-ouverture.

Amazon a indiqué que le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , le poids lourd industriel 3M MMM.N et la marque de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N figuraient parmi les premiers à avoir souscrit à ces services de chaîne d'approvisionnement.

Cette initiative permet aux entreprises d'accéder au réseau de transport d'Amazon, qui couvre le fret maritime, aérien, routier et ferroviaire, et s'appuie sur une flotte de plus de 80.000 remorques, 24.000 conteneurs intermodaux et plus de 100 avions.