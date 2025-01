Amazon: ouverture d'une région AWS en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) fait part du lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Thaïlande), la division cloud d'Amazon prévoyant d'investir plus de cinq milliards de dollars en Thaïlande dans le cadre de son engagement à long terme.



Cette nouvelle région AWS offre aux clients 'plus de choix pour exécuter des charges de travail et stocker des données en toute sécurité en Thaïlande, tout en répondant aux besoins des utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible'.



Par ailleurs, AWS annonce collaborer avec Honda pour réaliser la prochaine génération de véhicules définis par logiciel de ce constructeur japonais et améliorer les expériences de recharge des véhicules électriques grâce à l'IA générative.





Valeurs associées AMAZON.COM 222,11 USD NASDAQ -2,42%