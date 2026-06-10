Amazon obtient une ligne de crédit de 17,5 milliards de dollars alors que ses dépenses d'investissement liées à l'IA s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Citibank et d'autres prêteurs, obtenant ainsi une ligne de crédit à terme de 17,5 milliards de dollars à tirage différé.