Amazon obtient une ligne de crédit de $17,5 milliards alors que ses dépenses d'investissement liées à l'IA s'accélèrent

Un technicien travaille dans un centre de données AI d'Amazon Web Services à New Carlisle

Amazon.com a obtenu une ‌ligne de crédit de 17,5 milliards de dollars (15,15 milliards d'euros) ​auprès de prêteurs tels que Citibank, alors que le géant technologique accroît ses dépenses dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

Parmi les ​prêteurs figurent également BofA Securities, JPMorgan Chase, HSBC et Wells Fargo, précise Amazon dans ​un communiqué daté du 8 ⁠juin, ajoutant que ce financement était destiné à des besoins ‌généraux de l'entreprise.

Les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet et Meta, ont signalé que leurs dépenses dans l’IA ​ne devraient pas ralentir, ‌avec des investissements combinés désormais attendus à plus ⁠de 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards précédemment.

Pour financer leurs investissements dans l’IA, certaines des plus grandes ⁠entreprises technologiques mondiales ‌se tournent vers les marchés obligataires et lèvent des ⁠capitaux, marquant un changement par rapport à une dépendance ‌principalement aux réserves de trésorerie pour financer leur expansion.

Meta ⁠a déposé en octobre un projet de son ⁠plus important programme ‌obligataire jamais réalisé, pouvant atteindre 30 milliards de dollars, tandis qu’Alphabet ​a annoncé le mois dernier ‌son intention d’émettre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais.

Le dernier ​accord d’Amazon porte sur une facilité de crédit à tirage différé, ce qui signifie que l’entreprise peut retirer les ⁠fonds progressivement selon ses besoins, plutôt que de recevoir la totalité immédiatement.

En début de semaine Amazon avait également déposé un programme d’émission obligataire en cinq tranches au Canada, pouvant atteindre 14 milliards de dollars canadiens (8,70 milliards d'euros).

(Reportage Deborah Sophia et Anhata Rooprai, ​version française Elena Smirnova)