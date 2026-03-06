Amazon maintient l'accès aux modèles Claude d'Anthropic sur AWS hors projets militaires
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 21:27
AWS précise que ses clients peuvent continuer à utiliser Claude pour toutes les charges de travail non associées au département de la Guerre, tandis que les projets de défense devront être transférés vers d'autres solutions disponibles sur la plateforme. Amazon rejoint ainsi Microsoft et Google, qui ont également confirmé le maintien de l'accès aux technologies d'Anthropic pour les usages non militaires.
Amazon est l'un des principaux investisseurs de la start-up, avec 8 milliards de dollars engagés depuis 2023. Anthropic s'appuie également sur l'infrastructure d'AWS pour entraîner ses modèles et prévoit d'utiliser 500.000 puces Trainium 2 dans le cadre du projet de centres de données "Project Rainier", évalué à 11 milliards de dollars. Malgré la décision du Pentagone, les modèles Claude restent disponibles sur la plateforme Bedrock pour les entreprises et organisations civiles.
