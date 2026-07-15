Amazon Leo va proposer l'Internet par satellite en Afrique du Sud en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

L'entreprise d'Internet par satellite en orbite basse d'Amazon, AMZN.O Amazon Leo, a signé un accord avec la société sud-africaine Herotel en vue de lancer un nouveau service haut débit destiné à connecter les communautés rurales mal desservies, a-t-elle annoncé mercredi.

Aux termes de cet accord, Herotel, le plus grand fournisseur d’accès Internet fixe d’Afrique du Sud, utilisera la technologie satellitaire d’Amazon Leo pour proposer un nouveau service baptisé « evry », dont le lancement commercial est prévu en 2027 pour les particuliers. Cet accord intervient alors que les fournisseurs d’Internet par satellite se livrent à une course à l’expansion en Afrique.Starlink, de SpaceX, cherche également à pénétrer le marché sud-africain, mais attend les modifications proposées aux règles d’octroi de licences qui pourraient permettre aux opérateurs de satellites étrangers de satisfaire aux exigences locales en matière de propriété et d’autonomisation grâce à des alternatives aux prises de participation.

Amazon Leo et Herotel ont déclaré que leur partenariat contribuerait à combler un déficit de connectivité de longue date en Afrique du Sud, où des millions de personnes vivant dans des fermes, des petites villes et des communautés rurales restent hors de portée de services Internet fiables, car le déploiement des réseaux conventionnels à fibre optique et sans fil n’est souvent pas rentable.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

«Cette collaboration vise à faire tomber les barrières et à ouvrir de nouvelles perspectives à des millions de personnes qui ne disposent pas encore d’un accès fiable pour leur travail, leur éducation ou les services dont elles dépendent», a déclaré David Zapolsky, directeur des affaires internationales et des affaires juridiques d’Amazon, dans un communiqué.

Herotel, détenue par Maziv, dessert plus de 350.000 clients dans plus de 550 villes grâce à des réseaux de fibre optique et sans fil fixes, et exploite 120 agences à l’échelle nationale. L’entreprise a indiqué que cette présence sur le terrain lui permettrait d’assurer l’installation, le service client et les opérations sur le terrain pour le service par satellite dès son lancement. Plus tôt cette année, Amazon Leo a signé un accord avec Vodafone VOD.L afin de relier le réseau de Vodafone à des stations de base situées dans des zones difficiles d’accès en Afrique, par l’intermédiaire de sa filiale sud-africaine Vodacom

VODJ.J .