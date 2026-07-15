Amazon Leo s'allie à Herotel pour lancer l'internet par satellite en Afrique du Sud

Amazon Leo, le projet d'internet par satellite en orbite basse d'Amazon, a conclu un partenariat avec le fournisseur sud-africain Herotel afin de proposer un service de haut débit destiné aux zones rurales mal desservies. Baptisée "evry", cette offre doit être lancée auprès des particuliers en 2027 et vise à améliorer l'accès à internet dans les régions où le déploiement des réseaux terrestres reste trop coûteux.

Cette initiative s'inscrit dans l'accélération du développement de l'internet par satellite en Afrique. Alors que SpaceX cherche également à introduire Starlink en Afrique du Sud, Amazon Leo mise sur son alliance avec Herotel, qui compte plus de 350 000 clients et dispose d'un vaste réseau de fibre optique, d'accès fixe sans fil et de 120 bureaux pour assurer l'installation des équipements et le service client.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été précisées. Amazon et Herotel estiment que ce partenariat permettra de réduire le déficit de connectivité dans les exploitations agricoles, les petites villes et les zones isolées. Il complète un précédent accord conclu cette année entre Amazon Leo et Vodacom pour connecter des stations de base mobiles dans des régions difficiles d'accès en Afrique.