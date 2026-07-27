Amazon Leo propose une constellation de plus de 5 000 satellites pour un service de transmission directe vers les téléphones mobiles

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Journées décisives en Espagne : le gouvernement espère maîtriser d'ici mardi soir les incendies qui sévissent près de Madrid, avant une nouvelle vague de chaleur prévue à partir de mercredi qui prépare "des heures difficiles", prévient le Premier ministre Pedro ...
Lire la suite
LVMH, le numéro un mondial du luxe, a publié lundi des résultats stables au premier semestre, supérieurs aux attentes, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan après trois ans de morosité. Dans le détail, le groupe français, dans le giron du milliardaire ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•27.07.2026•18:25•
Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi un bénéfice net et une marge stables au premier semestre, notant même une accélération des ventes au deuxième trimestre, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan. De janvier à fin juin, le bénéfice ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•27.07.2026•18:20•
Nvidia, Microsoft et SpaceX et d'autres sociétés ont lancé ce lundi une alliance en faveur des modèles ouverts. Ils défendent notamment leur utilité en matière de cybersécurité.. La formation de ce groupement, qui compte notamment Nvidia, Microsoft et SpaceX, intervient ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer