Amazon Leo propose une constellation de plus de 5 000 satellites pour un service de transmission directe vers les téléphones mobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet Leo d'Amazon AMZN.O a proposé une nouvelle constellation pouvant compter jusqu'à 5 105 satellites afin de fournir une connectivité voix et données directement aux appareils.