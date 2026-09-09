Amazon Leo commande à Arianespace six lancements supplémentaires

Amazon Leo AMZN.O a commandé six lancements supplémentaires d'Ariane 64, la version lourde de la fusée européenne Ariane 6, portant à 24 le nombre total de lancements prévus dans le cadre de l'accord signé par le groupe américain avec Arianespace, a déclaré mercredi l'entreprise française.

L'annonce a été effectuée dans le cadre du Sommet international sur l'espace organisé mercredi et jeudi au Grand Palais à Paris.

Ces nouveaux lancements seront réalisés à compter de 2029, a précisé la filiale d'ArianeGroup AIR.PA SAF.PA .

(Reportage de Tim Hepher, rédigé par Jean Terzian)