Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: le prix d'achat d'iRobot revu à la baisse information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir revu à la baisse le prix de son offre sur iRobot, le fabricant du robot-aspirateur Roomba, pour lequel il va désormais proposer 51,75 dollars par action.



Le géant américain de l'Internet avait annoncé en août 2022 qu'il prévoyait de verser 61 dollars pour chaque action de l'entreprise de robotique domestique grand public.



Dans un communiqué, iRobot explique avoir récemment bouclé une ligne de financement de 200 millions de dollars destinée à soutenir le développement ses activités.



Du côté d'Amazon, on explique que l'augmentation de l'endettement de la cible consécutive à cette émission va être mécaniquement compensée par la révision à la baisse du prix unitaire de l'acquisition.



Concernant la finalisation de l'opération, Amazon et iRobot disent continuer de travailler avec les autorités de la concurrence afin de boucler la transaction.



Si le Royaume-Uni a fini par autoriser le mois dernier le rachat d'iRobot, Bruxelles a ouvert une enquête approfondie sur le dossier, estimant qu'il pourrait permettre à Amazon de restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.16%