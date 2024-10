Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: lancement d'un nouveau Kindle en couleurs information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé mercredi de nouvelles versions de sa liseuse numérique Kindle, dont un premier modèle en couleur de l'appareil.



Le Kindle Colorsoft Signature Edition, qui peut être réservé dès ce mercredi pour une livraison à partir du 30 octobre, sera commercialisé à un prix de 279,99 dollars.



Le géant américain du commerce en ligne a également annoncé le lancement du Kindle Scribe, un appareil combinant les fonctions de liseuse de livres et de carnet de notes numérique.



Celui-ci sera disponible à partir du 4 décembre à partir de 399,99 dollars.



Le groupe a également présenté une version plus grande, de sept pouces, du Kindle Paperwhite, sa liseuse la plus rapide qui disposera désormais d'une capacité de stockage de 16 GB, soit l'équivalent de milliers de livres, à des tarifs allant de 159,99 à 189,99 dollars.



Le modèle de proche et d'entrée de gamme du Kindle sera quant à lui désormais proposé dans une version allégée de 158g et dans une couleur thé vert façon 'matcha', pour un prix démarrant à partir de 109,99 dollars.





