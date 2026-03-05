 Aller au contenu principal
Amazon lance une plateforme basée sur l'IA pour automatiser les tâches administratives liées aux soins de santé
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sahil Pandey

L'unité cloud d'Amazon AMZN.O , AWS, a annoncé jeudi le lancement d'une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui vise à faciliter l'accès aux soins pour les patients et à réduire le travail administratif pour les prestataires de soins de santé.

La plateforme basée sur l'intelligence artificielle, Amazon Connect Health, s'intègre aux dossiers médicaux électroniques que les cliniciens utilisent pour la vérification des patients, la prise de rendez-vous, la compilation des antécédents médicaux, la documentation clinique et le codage médical, a indiqué AWS dans un billet de blog.

* Elle est conçue pour fonctionner 24 heures sur 24, en prenant des rendez-vous instantanément et en transmettant les cas complexes au personnel si nécessaire.

* Elle exploite des techniques d'apprentissage spécialisées sur des ensembles de données et des directives spécifiques aux soins de santé.

* La plateforme fait l'objet d'une évaluation en plusieurs étapes des performances du modèle en termes de sécurité et de précision, y compris des vérifications effectuées par des cliniciens dans la boucle.

* AWS a déclaré que l'UC San Diego Health, qui a déployé l'outil, a rapporté avoir gagné une minute par appel et réduit les taux d'abandon d'appel jusqu'à 60 %.

* Le système peut transcrire les conversations entre le médecin et le patient pendant les visites, rédiger des notes cliniques pour que le prestataire les examine en temps réel et générer des résumés conviviaux pour le patient.

* Amazon Connect Health utilise une fonction appelée "evidence mapping" qui relie les résultats générés par l'IA à leur source exacte, comme les transcriptions d'appels et les dossiers médicaux, afin de garantir la transparence.

* Amazon One Medical a utilisé la fonction de documentation pour plus d'un million de visites, avec une forte adoption par les cliniciens et une utilisation hebdomadaire régulière.

Valeurs associées

AMAZON.COM
220,2450 USD NASDAQ +1,58%
1 commentaire

  • 15:18

    magique et il t'enfile même le suppositoire.

Signaler le commentaire

