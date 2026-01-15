Amazon lance un service d'informatique dématérialisée basé en Europe pour répondre aux préoccupations en matière de souveraineté des données

Centre de données AWS European Sovereign Cloud à Brandebourg, en Allemagne

D'autres projets sont prévus, soutenus par un investissement de plus de 7,8 milliards d'euros

Le service basé en Europe vise à répondre aux inquiétudes en matière de sécurité des données

AWS, l'unité de cloud d'Amazon AMZN.O , a lancé jeudi un service entièrement hébergé en Europe, dans le but de rassurer les clients inquiets de la sécurité des données des fournisseurs basés aux États-Unis, en offrant ce qu'elle appelle une alternative européenne indépendante.

AWS a déclaré que les centres de données de l'European Sovereign Cloud sont physiquement et juridiquement séparés des autres infrastructures mondiales de l'entreprise. Cette configuration est conçue pour permettre au service de continuer à fonctionner même si l'Union européenne est coupée de l'internet ou si les États-Unis interdisent les exportations de logiciels, a déclaré à Reuters Michael Hanisch, directeur de la technologie d'AWS Allemagne.

LES UTILISATEURS EUROPÉENS CHERCHENT DES ALTERNATIVES

Les Européens sont de plus en plus nombreux à chercher des alternatives aux technologies dominées par les États-Unis, car ils s'inquiètent de plus en plus de l'accès aux données que les autorités peuvent obtenir. La confiance transatlantique s'est détériorée depuis que le président américain Donald Trump a entamé son second mandat, avec de nouvelles règles de filtrage des médias sociaux pour les visiteurs étrangers et des interdictions de visa pour les militants de la lutte contre la désinformation, signalant une position numérique plus interventionniste.

Ces changements ont renforcé les inquiétudes concernant le Cloud Act de 2018, signé par Trump lors de son premier mandat, qui exige des entreprises américaines qu'elles remettent leurs données aux autorités américaines, même si ces informations sont stockées à l'étranger.

Une enquête menée par l'association numérique allemande Bitkom a révélé que deux tiers des entreprises considèrent que le fait d'avoir un centre de données situé en Europe est un facteur décisif dans le choix d'un fournisseur de cloud. Quatre-vingt-deux pour cent d'entre elles souhaitent des options européennes plus compétitives.

La souveraineté numérique n'est pas synonyme d'isolement, mais de "choix réels", a déclaré le ministre allemand du numérique, Karsten Wildberger, lors de l'événement de lancement, ajoutant que l'Europe devait passer du statut de client à celui de co-développeur.

Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , les deux autres grands fournisseurs américains de services en nuage, proposent également des services destinés aux clients ayant des besoins accrus en matière de sécurité des données. Microsoft affirme ne stocker les données de ses clients européens qu'en Europe sur demande, tandis que Google a annoncé l'année dernière des investissements de 5,5 milliards d'euros (6,4 milliards de dollars) dans des centres de données allemands.

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 7,8 MILLIARDS D'EUROS

Le premier centre de données "European Sovereign Cloud" d'AWS est en cours de construction dans l'État allemand de Brandebourg, qui entoure Berlin, a indiqué M. Hanisch. D'autres centres sont prévus en Allemagne et dans d'autres pays européens, avec un investissement de plus de 7,8 milliards d'euros.

Le nuage sera doté de contrôles, de garanties de souveraineté et de protections juridiques adaptés aux exigences des gouvernements européens et des entreprises en matière de traitement des données sensibles, a indiqué AWS. Il sera exploité et contrôlé par une société allemande dont la direction et le conseil consultatif sont composés de citoyens de l'UE, et tous les employés devront à terme être citoyens de l'UE, a ajouté M. Hanisch.

AWS n'a pas fixé d'objectif de clientèle pour ce service.

(1 $ = 0,8579 euros)