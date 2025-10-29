Amazon lance un projet d'infrastructure d'IA pour alimenter le modèle Claude d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi le lancement de son projet de cluster de calcul appelé Rainier, et a ajouté que la société d'intelligence artificielle Anthropic utilisera plus d'un million de puces de l'infrastructure d'ici la fin de l'année.

Le géant de la technologie a lancé le projet Rainier l'année dernière pour construire une grappe de calcul d'intelligence artificielle répartie dans plusieurs centres de données aux États-Unis. L'ordinateur incorpore près d'un demi-million de puces Trainium2 d'Amazon.

À mesure que les modèles d'IA progressent, les entreprises de cloud computing, telles que Amazon Web Services, développent leurs projets de centres de données pour répondre au besoin croissant de capacités de calcul massives.

Anthropic, soutenue par Amazon, utilise la grappe de calcul du projet Rainier pour construire et déployer son modèle d'IA Claude. L'entreprise d'IA utilisera plus d'un million de puces Trainium2 dans les services Web d'Amazon d'ici à la fin de l'année.

La puissance de calcul de Rainier sera également utilisée pour les futures versions de Claude, a indiqué Amazon.