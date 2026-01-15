Amazon lance un nouveau service d'informatique dématérialisée basé en Europe pour répondre aux préoccupations des utilisateurs

L'entreprise AWS d'Amazon

AMZN.O a lancé jeudi un nouveau service d'informatique dématérialisée entièrement situé en Europe, répondant ainsi aux préoccupations des utilisateurs concernant la sécurité des données assurée par les fournisseurs principalement basés aux États-Unis en proposant une alternative indépendante sur le continent.

Les centres de données de l'AWS European Sovereign Cloud sont physiquement et juridiquement séparés des autres serveurs de l'entreprise américaine, a déclaré le plus grand fournisseur mondial de services d'informatique en nuage.

Cela permettra au nuage de fonctionner même si l'Union européenne était déconnectée de l'internet ou si les États-Unis interdisaient les exportations de logiciels, a déclaré à Reuters Michael Hanisch, directeur de la technologie d'AWS Allemagne.

LES UTILISATEURS EUROPÉENS RECHERCHENT DES ALTERNATIVES

Les Européens sont de plus en plus nombreux à chercher des alternatives aux technologies largement dominées par les États-Unis, car ils s'inquiètent de l'accès légal aux données accordé aux autorités.

Le Cloud Act oblige les fournisseurs américains à permettre aux autorités d'accéder aux données, même si elles sont stockées à l'étranger.

Les deux autres grands fournisseurs américains de services en ligne, Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O Google, se disputent également les clients avec des exigences accrues en matière de sécurité des données.

Microsoft, sur demande, stocke les données de ses clients européens exclusivement dans des centres de données situés en Europe, tandis que Google a annoncé des investissements de 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) dans des centres de données allemands l'année dernière.

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 7,8 MILLIARDS D'EUROS

Le premier centre de données d'AWS Europe est en cours de construction dans l'État allemand de Brandebourg, qui entoure Berlin, a déclaré M. Hanisch.

D'autres sont prévus en Allemagne et dans d'autres pays européens, avec un investissement de plus de 7,8 milliards d'euros, a-t-il ajouté.

Le nuage sera sécurisé par des contrôles, des garanties de souveraineté et des protections juridiques qui répondent aux exigences des gouvernements et des entreprises européennes en matière de traitement des données sensibles, selon AWS.

Le nuage européen AWS sera exploité et contrôlé par une société allemande dont la direction et le conseil consultatif sont composés de citoyens de l'UE, et tous les employés devront à terme posséder la citoyenneté européenne, a ajouté M. Hanisch.

AWS n'a pas d'objectif de clientèle pour le nuage, a-t-il dit. (1 $ = 0,8579 euro)