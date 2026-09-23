Amazon lance un agent d'IA pour automatiser la gestion des vendeurs tiers

Amazon enrichit sa plateforme Seller Assistant avec un nouvel agent d'intelligence artificielle destiné aux vendeurs tiers de sa place de marché. Le service doit automatiser plusieurs tâches liées à la gestion des annonces, des stocks et des prix, en s'appuyant sur des flux de travail capables de fonctionner en continu avec une intervention humaine limitée.

Les vendeurs pourront notamment demander à l'agent de surveiller les prix de certains produits ou de les alerter en cas de baisse soudaine de leurs évaluations. Seller Assistant pourra également mémoriser le profil de chaque utilisateur afin de proposer des recommandations personnalisées concernant les tarifs, les promotions ou les niveaux de stocks.

Le nouvel agent pourra enfin se connecter aux outils d'IA déjà utilisés par les vendeurs grâce à un plug-in, avec une compatibilité initiale avec Quick d'Amazon et Claude d'Anthropic. Amazon proposera gratuitement ce service, dont l'utilisation restera facultative. Les vendeurs pourront également déterminer la quantité de données personnelles qu'ils souhaitent partager avec le groupe.