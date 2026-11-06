Amazon lance le shopping par SMS via Alexa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé vendredi que ses clients américains pourraient désormais utiliser "Alexa for Shopping", son assistant d'achat basé sur l'intelligence artificielle, pour rechercher des produits et effectuer des achats par SMS.

Voici quelques détails:

* Amazon a indiqué que cette nouvelle fonctionnalité par SMS permet aux utilisateurs de rechercher et de comparer des produits, de suivre les offres promotionnelles et les baisses de prix, et de demander à Alexa for Shopping de finaliser les achats à leur place

* Cette fonctionnalité est actuellement déployée auprès d’un petit groupe de clients américains invités, avant un lancement à plus grande échelle prévu dans les semaines à venir, a précisé Amazon

* Ce lancement fait suite à la récente décision d’Amazon d’empêcher l’agent d’achat IA de Meta META.O , "Muse", d’accéder à sa marketplace, au motif que cet outil semblait accéder à sa boutique en ligne sans autorisation et enregistrer les identifiants de ses clients

* En mars, Amazon avait également obtenu une décision de justice bloquant l’agent d’achat "Comet" de Perplexity, bien qu’une cour d’appel américaine ait annulé cette interdiction en août. L’affaire est toujours en cours