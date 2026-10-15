Amazon lance deux nouveaux appareils d'écoute portables à IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'un dirigeant d'Amazon aux paragraphes 4 et 5)

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a dévoilé jeudi deux nouveaux appareils destinés à écouter et à enregistrer les informations des utilisateurs tout au long de la journée afin de leur proposer des rappels d'agenda et d'autres informations générées par l'IA sous la marque Bee qu'elle a rachetée l'année dernière.

Frontier est un bracelet et Eclipse un boîtier ressemblant à un chargeur magnétique portable. Les utilisateurs fixent l’Eclipse à leurs smartphones. Ces appareils collectent des informations provenant des agendas, des applications et d’autres sources tout au long de la journée, a précisé Amazon.

Le bracelet Frontier coûte 75 dollars et l’Eclipse 100 dollars, a précisé Amazon.

"Ils écoutent votre journée tout entière", a déclaré Panos Panay, responsable des appareils chez Amazon, lors de la conférence TechCrunch Disrupt à San Francisco. "Ils vous rappellent les conversations que vous avez eues, les tâches que vous aviez peut-être à faire, et vous indiquent les engagements que vous avez pris envers d’autres personnes."

Il a expliqué que, comme ces appareils sont toujours à l’écoute lorsqu’ils sont allumés, les utilisateurs n’ont pas besoin de se créer eux-mêmes des rappels et "peuvent rester plus présents" tout au long de la journée. L’entreprise a précisé que les utilisateurs contrôlent la confidentialité en décidant quand les activer et peuvent supprimer les informations ou les conversations antérieures comme bon leur semble. Amazon ne stocke pas les enregistrements audio.

L’entreprise a essuyé des critiques après la publication, en 2019, d’articles révélant que des milliers de personnes écoutaient les conversations que les utilisateurs avaient avec son assistant vocal Alexa. Elle fait actuellement l’objet d’un recours collectif concernant cette pratique. Amazon a nié toute faute.