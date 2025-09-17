 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 810,63
-0,10%
Amazon investit plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires et réduire les coûts des soins de santé
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et de l'article pour supprimer les traits d'union)

Amazon.com AMZN.O investit plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires et réduire les coûts des soins de santé pour les employés des services d'exécution et de transport aux États-Unis, a déclaré le géant de la technologie mercredi.

