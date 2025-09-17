Amazon investit plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires et réduire les coûts des soins de santé

Amazon.com AMZN.O investit plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires et réduire les coûts des soins de santé pour les employés des services d'exécution et de transport aux États-Unis, a déclaré le géant de la technologie mercredi.