Amazon investit dans une nouvelle usine dans l'Indiana

Amazon a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 100 MUSD dans une nouvelle usine de pointe de 585 000 pieds carrés située à Greenwood, dans l'Indiana, qui permettra de créer 300 emplois qualifiés dans la production et l'ingénierie.

Le site fabriquera des produits destinés au réseau de centres de traitement des commandes et de robotique d'Amazon en Amérique du Nord et devrait entrer en service d'ici à 2028, selon le géant technologique américain.

Il réunira des capacités avancées de fabrication, de soudage robotisé, de revêtement en poudre automatisé et d'assemblage, avec le soutien d'AWS, de systèmes de production intelligents alimentés par l'IA et de technologies robotiques.

Cet investissement renforce l'engagement pris depuis près de deux décennies par Amazon dans l'Indiana, où il a investi plus de 40 MdsUSD et créé plus de 27 000 emplois depuis le lancement de ses activités dans l'Etat en 2008.

Le projet de Greenwood intervient après l'annonce, en août, d'un nouvel investissement dans la fabrication de robots au Texas, alors qu'Amazon continue d'étendre son implantation industrielle aux Etats-Unis.