Amazon investit dans un centre de distribution en Australie
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:00
S'étendant sur 150 000 mètres carrés répartis sur quatre niveaux, l'installation traitera plus de 125 millions de colis par an et abritera jusqu'à 15 millions d'articles. Elle créera plus de 1 000 emplois permanents et 2 000 postes dans la construction.
"Des robots comme Hercule et Sparrow travailleront aux côtés des employés, en chargeant les charges lourdes et en triant les commandes grâce à l'IA et à la vision par ordinateur, tandis que les Tech Vests assurent la sécurité des travailleurs", précise le géant du e-commerce .
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