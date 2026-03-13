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Amazon investit dans un centre de distribution en Australie
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:00

Amazon annonce un investissement de 750 millions de dollars australiens (soit environ 525 MUSD) dans un nouveau centre de distribution robotique à Brisbane, dans l'Etat australien du Queensland, un centre dont l'achèvement est prévu en 2028.

S'étendant sur 150 000 mètres carrés répartis sur quatre niveaux, l'installation traitera plus de 125 millions de colis par an et abritera jusqu'à 15 millions d'articles. Elle créera plus de 1 000 emplois permanents et 2 000 postes dans la construction.

"Des robots comme Hercule et Sparrow travailleront aux côtés des employés, en chargeant les charges lourdes et en triant les commandes grâce à l'IA et à la vision par ordinateur, tandis que les Tech Vests assurent la sécurité des travailleurs", précise le géant du e-commerce .

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