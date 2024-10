Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: investissements accrus dans la formation en France information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi qu'il prévoyait de consacrer une enveloppe de quelque 50 millions d'euros à la formation de ses salariés français d'ici à 2030.



Le géant américain de l'Internet dit avoir l'intention de former, via sa filiale Amazon Web Services, 600.000 personnes aux compétences numériques en France à horizon 2030, parmi lesquelles le 'cloud', l'intelligence artificielle et la sécurité.



Parallèlement, AWS compte étendre à la Franceson initiative 'AWS Skills to Jobs Tech Alliance' qui vise à répondre à la demande croissante de main d'oeuvre dans l'informatique dématérialisée.



Déjà lancé dans 12 pays, ce programme qui associe AWS, des employeurs, des établissements d'enseignement et des organismes publics s'est fixée pour objectif de former 25.000 apprenants d'ici à 2030 et de les mettre en relation avec des employeurs.



Selon un rapport de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Opiiec), 70.000 postes additionnels dans les métiers du 'cloud' seront à pourvoir d'ici 2030 en France.



Dans un communiqué, Amazon - qui emploie plus de 22.000 salariés dans l'Hexagone - souligne que plus de 5300 salariés de nos sites logistiques ont obtenu des diplômes reconnus par l'État ou suivi des formations certifiantes pour acquérir de nouvelles compétences dans des métiers de la 'science des données', de la mécatronique ou de la santé depuis 2021.



Afin de présenter ces opportunités de carrière dans les métiers émergents et en forte demande, Amazon et France Travail ont prévu de co-organiser le 21 octobre, à Station F, une journée portes ouvertes dédiée aux formations dans les métiers d'avenir.





