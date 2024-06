Amazon : investissement massif dans le cloud en Allemagne

(AOF) - Amazon annonce son intention d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne, alors que la demande pour ses services cloud et ses produits de vente au détail continue de progresser au sein de la plus grande économie d'Europe, a fait savoir le géant américain du commerce en ligne. La somme de 8,8 milliards d'euros sera investie d'ici 2026 afin de développer l'infrastructure cloud de sa filiale Amazon Web Service (AWS), sur fond d'essor des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative en Europe.

Cette enveloppe globale de 10 milliards d'euros s'ajoute à un investissement de 7,8 milliards d'euros déjà annoncé en mai pour y développer le "cloud souverain" européen.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est réjoui de cet investissement, qui devrait créer plus de 4 000 emplois cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.